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В Беларусии перевернулся туристический автобус с украинцами.

03.08.2018 09:15
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В Беларусии перевернулся туристический автобус с украинцами.

В Витебской области Беларуси перевернулся туристический автобус Ecolines сообщением Киев-Таллин.

Как сообщили в пресс-службе белорусских правоохранительных органов, во время ДТП в автобусе находились 53 человека – граждане Украины, России и Молдовы, передает НВ.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем и наехал на световую опору, автобус опрокинулся на бок и съехал в кювет.

12 человек были госпитализированы, после осмотра отпустили восьмерых пострадавших.

По данным медиков, никто из пассажиров не получил серьезных травм.

Туристов должны пересадить на другой автобус.

О количестве пострадавших украинцев не сообщается.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Беларусь, автобус, украинец, туристы
 
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