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В Беларусии перевернулся туристический автобус с украинцами.
03.08.2018 09:15
В Витебской области Беларуси перевернулся туристический автобус Ecolines сообщением Киев-Таллин.
Как сообщили в пресс-службе белорусских правоохранительных органов, во время ДТП в автобусе находились 53 человека – граждане Украины, России и Молдовы, передает НВ.
По предварительным данным, водитель уснул за рулем и наехал на световую опору, автобус опрокинулся на бок и съехал в кювет.
12 человек были госпитализированы, после осмотра отпустили восьмерых пострадавших.
По данным медиков, никто из пассажиров не получил серьезных травм.
Туристов должны пересадить на другой автобус.
О количестве пострадавших украинцев не сообщается.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Беларусь, автобус, украинец, туристы
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