Визит к Сенцову: Денисова получила письмо от российского омбудсмена

03.08.2018 07:00

Москалькова, в частности, указала о состоянии здоровья Сенцова по результатам медицинского осмотра от 13 июля.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о получении 2 августа письма от российской коллеги Татьяны Москальковой относительно ее визита в колонию к украинскому режиссеру Олегу Сенцову более месяца назад, 28 июня, и считает изложенные сведения недостоверными на данный момент.

"Сегодня получила письмо от омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о ее визите к Олегу Сенцову 28 июня этого года, в котором она рассказывает мне о состоянии здоровья Олега. И здесь, как говорится, есть два нюанса... Первый – прошло уже больше месяца с того момента, и говорить о его релевантности, когда Олег продолжает голодать, не приходится", – написала украинский омбудсмен на странице в Фейсбуке в четверг.

Кроме того, второй момент, по словам Денисовой, заключается в том, что в тот же день, 28 июня, она была "под дверью колонии, а ее (Москальковой – ред.) кортеж проехал мимо, не остановившись".

Украинский омбудсмен выложила фотокопию соответствующего письма. Как следует из исходных данных, оно было отправлено из Москвы 19 июля, получено секретариатом уполномоченного Верховной Рады по правам человека 2 августа.

В письме Москалькова, в частности, указала о состоянии здоровья Сенцова по результатам медицинского осмотра от 13 июля: "…его состояние здоровья характеризуется как относительно удовлетворительное, факторов, угрожающих жизни осужденного, не имеется".

Российский омбудсмен также сообщила в письме: "По информации УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, осужденный Сенцов О.Г. с ходатайством о помиловании в адрес президента Российской Федерации до настоящего времени не обращался".

Ранее стало известно, что десятки общественников и деятелей культуры написали письмо украинскому политзаключенному Олегу Сенцову с просьбой остановить голодовку.

В начале июля в Москве прошел концерт в поддержку Сенцова. Выступал рад известных деятелей культуры, среди которых музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала о состоянии здоровья Сенцова. По ее словам, украинец якобы хорошо себя чувствует, однако он даже побывал в реанимации.

Источник : https://www.segodnya.ua