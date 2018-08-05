"Лебединое озеро" и "печальное зрелище": Путин посетил аннексированный Крым

05.08.2018 18:15

Глава РФ побывал на гала-концерте звезд мирового балета, а также обсудил работы над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов.

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 4 августа, посетил аннексированный Крым и побывал на вечере-открытии Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

Об этом сообщила пресс-служба главы РФ, передает segodnya.ua.

"Президент присутствовал на гала-концерте звезд мирового балета, которые исполнили партии из спектаклей "Корсар", "Жизель", "Лебединое озеро", "Дон Кихот". По окончании концерта Путин кратко пообщался с артистами", – отмечено в сообщении.

Позже Путин вместе с митрополитом Тихоном посетил Владимирский собор, где "продолжаются восстановительные работы", а также обсудил с так называемым "губернатором Севастополя" Дмитрием Овсянниковым ход работы над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в аннексированном Севастополе.

Глядя на фотографии земельных участков, где планируется построить комплексы, Путин заявил, что это "печальное зрелище".

"Это мягко сказано – печальное. То есть не только в культуру несколько десятков лет средства не вкладывались", – ответила ему зампредседатель правительства России Ольгой Голодец, которая присутствовала на встрече.