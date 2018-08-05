- "Лебединое озеро" и "печальное зрелище": Путин посетил аннексированный Крым18:15
- "ЛНР" и "ДНР" хотят объединить, Пасечник уехал в Москву09:41
- В Донецке ставят на железной дороге ставят гнилые шпалы09:22
- Уже и борщ украли: сеть возмутило фото из Крыма22:28
- "Представительство "ДНР" во Франции: посол Украины рассказал, что с ним будет12:40
- У Захарченко в Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»12:22
- Ловушка разведчика: в Украине рассказали о хитрой задумке Путина с Донбассом11:21
- Россия "накачивает" оружием и войсками Светлодарскую дугу: в ООС ожидают худшего - подробности08:33
- "Л/ДНР" превратили Ростов в криминальную столицу: силовик РФ рассказал правду о развязанной Россией войне07:33
- СМИ стало известно о шпионке РФ, работавшей в посольстве США в Москве14:07
"Лебединое озеро" и "печальное зрелище": Путин посетил аннексированный Крым
Глава РФ побывал на гала-концерте звезд мирового балета, а также обсудил работы над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов.
Президент РФ Владимир Путин в субботу, 4 августа, посетил аннексированный Крым и побывал на вечере-открытии Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".
Об этом сообщила пресс-служба главы РФ, передает segodnya.ua.
"Президент присутствовал на гала-концерте звезд мирового балета, которые исполнили партии из спектаклей "Корсар", "Жизель", "Лебединое озеро", "Дон Кихот". По окончании концерта Путин кратко пообщался с артистами", – отмечено в сообщении.
Позже Путин вместе с митрополитом Тихоном посетил Владимирский собор, где "продолжаются восстановительные работы", а также обсудил с так называемым "губернатором Севастополя" Дмитрием Овсянниковым ход работы над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в аннексированном Севастополе.
Глядя на фотографии земельных участков, где планируется построить комплексы, Путин заявил, что это "печальное зрелище".
"Это мягко сказано – печальное. То есть не только в культуру несколько десятков лет средства не вкладывались", – ответила ему зампредседатель правительства России Ольгой Голодец, которая присутствовала на встрече.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, Севастополь, балет, Херсонес, фестиваль, РФ
- Путин не пойдет на уступки: в Украине сделали печальное заявление по возвращению Крыма и Донбасса. ВИДЕО
- "Те же руины и те же трупы – чекистская агрессия против братского украинского народа", - потомки русской аристократии осуждают Путина
- Путин судорожно пытается спасти лицо
- Обеспокоенные жители Крыма засыпали Валуева жалобами и вопросами (ВИДЕО)
- Российские войска разрушили часть зенитно-ракетного полка в Севастополе
- Российские боевые корабли стали на круглосуточное дежурство под Севастополем
- Переселенцам: Как получить ID-паспорт при достижении 14 лет19:05
- Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»18:41
- Война не преграда! Молодежь, живущая по разные стороны фронта, общается и дружит. ВИДЕО17:53
- В Украине появилось еще одно поколение «детей войны». ВИДЕО17:25
- Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО16:34
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО16:05
- Вооруженные боевики «ДНР» закрыли въезд в Новоазовск15:40
- Печет хлеб для земляков и создает рабочие места! Житель Донетчины не говорит, а делает. ВИДЕО14:47
- Сплошной праздник: в сети высмеяли очередную показуху в Донецке14:26
- Чтоб не пропасть по-одиночке! Жители Донбасса помогают друг другу пережить войну. ВИДЕО13:57
- Переселенцам: Как получить ID-паспорт при достижении 14 лет19:05
- Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»18:41
- "Лебединое озеро" и "печальное зрелище": Путин посетил аннексированный Крым18:15
- Война не преграда! Молодежь, живущая по разные стороны фронта, общается и дружит. ВИДЕО17:53
- В Украине появилось еще одно поколение «детей войны». ВИДЕО17:25
- Где в Украине платят больше всего16:59
- Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО16:34
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО16:05
- Вооруженные боевики «ДНР» закрыли въезд в Новоазовск15:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Все больше вращает ключик от пролива: названа одна из главных целей блокады Россией Азовского моря18:42
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- В Луганск прибыли особо жестокие наемники из России
- В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению