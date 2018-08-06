- В Конго 33 человека погибли от вируса Эбола08:36
- «Нас не победить»: известный воин АТО рассказал о превосходстве Украины 22:31
- Сукачев поддержал аннексию Крыма: На Майдане булочки американцы раздают – значит, через месяц там будет стоять флот НАТО 22:05
- Парубий: Судьба закона "об особом статусе Донбасса" будет зависеть от партнеров Украины20:06
- "Лебединое озеро" и "печальное зрелище": Путин посетил аннексированный Крым18:15
- "ЛНР" и "ДНР" хотят объединить, Пасечник уехал в Москву09:41
- В Донецке ставят на железной дороге ставят гнилые шпалы09:22
- Уже и борщ украли: сеть возмутило фото из Крыма22:28
- "Представительство "ДНР" во Франции: посол Украины рассказал, что с ним будет12:40
- У Захарченко в Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»12:22
В Конго 33 человека погибли от вируса Эбола
Согласно информации ВОЗ, еще 43 человека под подозрением, у 13 из них наличие вируса подтверждено лабораторными исследованиями.
В Демократической Республике Конго в результате вспышки вируса Эбола погибли 33 человека.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Согласно информации ВОЗ, еще 43 человека под подозрением, у 13 из них наличие вируса подтвердили лабораторными исследованиями.
Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Северное Киву, где находятся более миллиона перемещенных лиц и борьба между правительственными силами и вооруженными группами боевиков значительно усложняет ограничения распространения вируса.
"Мы реагируем на вспышку вируса, у которого один из самых высоких показателей смертности среди всех известных заболеваний, но в контексте зоны боевых действий", – сказал глава отдела чрезвычайных ситуаций ВОЗ Питер Салама.
В мае сообщалось, что из специального Фонда ООН было выделено два миллиона долларов на борьбу с вирусом Эбола в Конго.
Это уже 10-я вспышка эпидемии Эбола в этом центральноафриканском государстве с 1976 года, когда вирус был впервые выявлен возле одноименной реки. Таким образом, вспышек Эболы в Демократической Республике Конго произошло вдвое больше, чем в любой другой стране.
Как сообщалось, 17 мая случай болезни была зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким.
Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, вирус, Эбола, Конго
- В Украине появился опасный Android-вирус, который ворует с гаджетов данные банковских карт и другие базы данных
- Спецкомиссия расследует закупки лекарств и медоборудования
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- Вспышка опасной болезни в Украине: стало известно о смерти ребенка
- Украинцев предупредили о новом опасном вирусе
- Украинцев терзает новый вирус гриппа: как не заболеть
- В Луганской области идет "охота" на патриотов21:36
- Парубий: Судьба закона "об особом статусе Донбасса" будет зависеть от партнеров Украины20:06
- Переселенцам: Как получить ID-паспорт при достижении 14 лет19:05
- Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»18:41
- Война не преграда! Молодежь, живущая по разные стороны фронта, общается и дружит. ВИДЕО17:53
- В Украине появилось еще одно поколение «детей войны». ВИДЕО17:25
- Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО16:34
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО16:05
- Вооруженные боевики «ДНР» закрыли въезд в Новоазовск15:40
- Печет хлеб для земляков и создает рабочие места! Житель Донетчины не говорит, а делает. ВИДЕО14:47
- Утерли нос европейцам и завоевали два "золота" - подробности достижений Украинских пловцов 09:00
- В Конго 33 человека погибли от вируса Эбола08:36
- В Славянске прошел «Городской пикник»08:17
- Продаем быстро: куда подать объявление и как правильно составить 08:01
- Коктебель может остаться без туристов на несколько лет07:46
- Под Хмельницким обнаружен контейнер с радиацией .07:34
- Смерть постигла на "гражданке": в Лисичанске трое пьяниц забили до смерти бойца ВСУ 07:16
- Герман: в Украине в каждом министерстве и департаменте сидит смотрящий от Запада07:00
- «Нас не победить»: известный воин АТО рассказал о превосходстве Украины 22:31
- Сукачев поддержал аннексию Крыма: На Майдане булочки американцы раздают – значит, через месяц там будет стоять флот НАТО 22:05
- 6 пугающих звуков, которые должны обеспокоить каждого водителя20:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- "Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории
- Оккупационные «власти ДНР» не считают в пенсионный стаж время работы в Украине