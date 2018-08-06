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В Сети потешаются над двойниками Путина в Крыму
Алексей Голобуцкий обратил внимание на странный момент.
Во время своего визита в Крым, состоявшегося 4 августа, российский лидер «засветился» сразу в двух образах, причем, они очень сильно отличались, передаетХроника.инфо со ссылкой на укроп.org.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Алексей Голобуцкий, замдиректора Агентства моделирования ситуаций.
Он выложил два снимка, на которых – два совершенно разных человека. Ранее эти снимки опубликовали некоторые российские СМИ. «В субботу в Крыму практически одновременно засветились два разных Путина: один — в церкви, второй — в театре, на оперном фестивале в Херсонесе», — пишет блогер. Пользователи обратили внимание на большие отличия и предположили, что на фотографиях – разные люди.
Причем Голобуцкий даже разместил ссылку на новость в российских СМИ, где были опубликованы эти фотографии. Напомним, что в Интернете давно ходят слухи о двойниках Путина, а некоторые физиогномисты и вовсе считают, что настоящего Путина никто не видел с начала 2000-х годов.
Теги: Донбасс, Путин, сеть, двойник, Крым
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