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В столице России загорелся торговый центр
06.08.2018 21:44
Горели 30 квадратных метров на крыше.
В центре Москвы загорелся торговый центр "Афимолл". Из здания идет эвакуация посетителей и сотрудников.
Об этом сообщил Telegram канал Mash, пишетХроника.инфо со ссылкой на segodnya.uа.
"В Москва-Сити горит торговый центр Афимолл. По предварительным данным горит что-то на девятом этаже. Посетителей эвакуировали", – сказано в сообщении.
Пожар в Афимолле потушили. Горели 30 квадратных метров на крыше. Скорее всего мог загореться строительный мусор.
Теги: Россия, Донбасс, столица, центр
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