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В столице России загорелся торговый центр

06.08.2018 21:44
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В столице России загорелся торговый центр

Горели 30 квадратных метров на крыше. 

В центре Москвы загорелся торговый центр "Афимолл". Из здания идет эвакуация посетителей и сотрудников. 

Об этом сообщил Telegram канал Mash, пишетХроника.инфо со ссылкой на segodnya.uа.

"В Москва-Сити горит торговый центр Афимолл. По предварительным данным горит что-то на девятом этаже. Посетителей эвакуировали", – сказано в сообщении.

Пожар в Афимолле потушили. Горели 30 квадратных метров на крыше. Скорее всего мог загореться строительный мусор. 



Теги: Россия, Донбасс, столица, центр
 
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