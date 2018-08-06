В столице России загорелся торговый центр

06.08.2018 21:44

Горели 30 квадратных метров на крыше.



В центре Москвы загорелся торговый центр "Афимолл". Из здания идет эвакуация посетителей и сотрудников.



Об этом сообщил Telegram канал Mash, пишетХроника.инфо со ссылкой на segodnya.uа.



"В Москва-Сити горит торговый центр Афимолл. По предварительным данным горит что-то на девятом этаже. Посетителей эвакуировали", – сказано в сообщении.



Пожар в Афимолле потушили. Горели 30 квадратных метров на крыше. Скорее всего мог загореться строительный мусор.