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Земле грозит масштабная экологическая катастрофа

06.08.2018 12:31
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Земле грозит масштабная экологическая катастрофа

В Антарктиде обнаружили угрозу человечеству.

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили значительную потерю массы в крупных ледниках Восточной Антарктиды - леднике Тоттена и леднике Московского университета.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.

Воды в них теоретически хватит на то, чтобы повысить уровень моря на пять метров, что вызовет масштабную катастрофу.

Исследователи оценили изменения в ледниковом покрове, проанализировав данные, полученные с помощью спутников НАСА в рамках миссии GRACE (англ. Gravity Recovery And Climate Experiment).

Они объединили их с результатами климатических моделей, учитывающих соотношение между скоростью накопления льда и его расходом, а также мониторинга Operation IceBridge.

По оценкам гляциологов, в период с апреля 2002 года по сентябрь 2016 оба ледника потеряли около 18,5 миллиарда тонн замороженной воды. Это эквивалентно повышению уровня моря на 0,7 миллиметра.



Теги: Донбасс, катастрофа, Земля, экология
 
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