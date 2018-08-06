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Земле грозит масштабная экологическая катастрофа
В Антарктиде обнаружили угрозу человечеству.
Ученые из Калифорнийского университета обнаружили значительную потерю массы в крупных ледниках Восточной Антарктиды - леднике Тоттена и леднике Московского университета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Воды в них теоретически хватит на то, чтобы повысить уровень моря на пять метров, что вызовет масштабную катастрофу.
Исследователи оценили изменения в ледниковом покрове, проанализировав данные, полученные с помощью спутников НАСА в рамках миссии GRACE (англ. Gravity Recovery And Climate Experiment).
Они объединили их с результатами климатических моделей, учитывающих соотношение между скоростью накопления льда и его расходом, а также мониторинга Operation IceBridge.
По оценкам гляциологов, в период с апреля 2002 года по сентябрь 2016 оба ледника потеряли около 18,5 миллиарда тонн замороженной воды. Это эквивалентно повышению уровня моря на 0,7 миллиметра.
Теги: Донбасс, катастрофа, Земля, экология
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