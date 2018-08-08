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5 самых опасных дней в августе 2018 года
Опасные дни, по мнению астрологов, происходят во время различных астрономических событий. В августе ожидается 5 опасных дней, во время которых важно соблюдать осторожность.
Каждый день влияние звезд и планет оказывает на людей сильное воздействие. Многие из нас ему подвержены, что сказывается как на самочувствии, так и на ведении дел. Эксперты выяснили, в какие дни августа важно отказаться от импульсивных поступков, чтобы сохранить здоровье и удачу.
8 августа: тригон Марса и Венеры
Ретроградный Марс будет сильно влиять на эмоции, буквально провоцируя конфликты. В этот день стоит отказаться от делового сотрудничества с незнакомыми людьми, а также отложить финансовые операции, если это возможно. Аспект планет не позволит совершить долгожданные покупки, особенно бытовую технику, которая может сломаться сразу после приобретения. Астрологи рекомендуют 8 числа запастись терпением и меньше времени проводить в людных местах.
11 августа: частичное солнечное затмение
Солнечное затмение во Льве способно спровоцировать обострение хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. В этот день астрологи отмечают повышение риска оказаться на мели, а значит, крупные сделки и покупки лучше отложить. Во время этого астрологического события важно исключить зарождение любых конфликтных ситуаций, не принимать судьбоносных решений. Новые начинания также лучше оставить до более благоприятного времени. 11 числа уединение и рутинная работа будут лучшим выходом. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, стоит принять меры, чтобы поддерживать свое здоровье.
16 августа: квадратура Марса и Луны
Неблагоприятный аспект, по мнению астрологов, будет неудачным и разрушительным для деловой сферы. Многие почувствуют раздражительность и прилив негативных эмоций, а значит, участятся скандалы и в семейных парах. В этот день можно потерять доверие партнеров и сорвать крупные сделки, поэтому стоит держать себя в руках. Импульсивные поступки поставят под удар карьерный рост, так что 16 числа лучше всего заниматься несложной работой и избегать развития конфликтных ситуаций. Влияние небесных тел скажется и на здоровье. Астрологи предупреждают о возможных неприятностях и получении травм как на производстве, так и в быту.
20 августа: магнитная буря
Возмущения магнитосферы Земли будут проходить в конце августа, и по прогнозам пик возмущения придется на 20 число. В этот день метеочувствительные люди могут почувствовать симптомы недомогания, рассеянность, приступы паники и иные неприятные последствия сильного всплеска на Солнце. В этот день стоит отказаться от энергозатратных дел. Астрологи рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя во время магнитной бури.
26 августа: Полнолуние
Во время Полнолуния в Рыбах велик риск возникновения конфликтов с близкими людьми. Этот день важно провести в гармонии с собой и окружающим миром, иначе сильные эмоции могут навредить отношениям. Интенсивное влияние Полной Луны будет сказываться на работоспособности: появится рассеянность, лень и нежелание выполнять прямые обязанности. Исключить стоит любые денежные операции, чтобы не остаться без средств к существованию. Поправить материальное положение можно будет с помощью эффективных заговоров от безденежья.
В августе сразу несколько планет окажутся в ретроградном движении, что замедлит деятельность и может негативно сказаться как на делах, так и на здоровье. В последний летний месяц астрологи рекомендуют проявить благоразумие и не совершать импульсивных поступков. Будьте внимательны и осторожны, чтобы исключить неудачи из жизни.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, август, звезда, опасность
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