Медведев хочет решить проблему водоснабжения Крыма, задействовав Росатом и Минобороны

08.08.2018 14:24

Глава российского правительства Дмитрий Медведев провел совещание, на котором обсуждались перспективы социально-экономического развития незаконно аннексированного Крыма и Севастополя.

Как передает replyua.net, по его итогам он дал ряд поручений, среди которых - по решению вопроса обеспечения полуострова водой для восстановления полноценного сельского хозяйства.



Также Медведев поручил Минсельхозу России вместите с «Советом министров Крыма» и «правительством Севастополя» разработать меры, которые были направлены на стимулирование развития агропромышленного комплекса Крымского полуострова, и о результатах доложить в правительство.



К ним планируется привлечь представителей Минобороны России, государственной корпорации «Росатом» Российской академии наук и заинтересованных субъектов. Как известно, Украина перекрыла поступление на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Порядка 80% воды, которая поступает из этого канала, использовалось для нужд сельского хозяйства.