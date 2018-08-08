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Медведев хочет решить проблему водоснабжения Крыма, задействовав Росатом и Минобороны

08.08.2018 14:24
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Медведев хочет решить проблему водоснабжения Крыма, задействовав Росатом и Минобороны

Глава российского правительства Дмитрий Медведев провел совещание, на котором обсуждались перспективы социально-экономического развития незаконно аннексированного Крыма и Севастополя.

Как передает replyua.net, по его итогам он дал ряд поручений, среди которых - по решению вопроса обеспечения полуострова водой для восстановления полноценного сельского хозяйства. 

Также Медведев поручил Минсельхозу России вместите с «Советом министров Крыма» и «правительством Севастополя» разработать меры, которые были направлены на стимулирование развития агропромышленного комплекса Крымского полуострова, и о результатах доложить в правительство.

К ним планируется привлечь представителей Минобороны России, государственной корпорации «Росатом» Российской академии наук и заинтересованных субъектов. Как известно, Украина перекрыла поступление на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Порядка 80% воды, которая поступает из этого канала, использовалось для нужд сельского хозяйства. 



Теги: Донбасс, Крым, Севастополь, Медведев
 
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