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Москалькова назвала состояние Сенцова «относительно стабильным»
Состояние здоровья политзаключенного в Украине Олега Сенцова относительно стабильное.
Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил: «Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное».
При этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе на своей странице в соцсети написал, что по имеющейся у него информации, украинского политзаключенного не собираются отпускать из российской колонии вплоть до смерти Сенцова.
Динзе уточнил: «По информации от дипломатов, которые контактируют с Россией по решению вопроса с Олегом Сенцовым, указывается, что Сенцова не собираются отпускать, по типу пусть помирает в назидание другим заключенным».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, тюрьма, политзаключенные
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