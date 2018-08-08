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Состояние Сенцова катастрофически ухудшилось: появилась реакция МИД
Киев призывает международное сообщество усилить давление на Москву
Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву. Об этом в Twitter заявила спикер ведомства Марьяна Беца.
"Тревожная информация об ухудшении здоровья Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", – написала она.
Ранее двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.
"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", – написала она в Facebook.
Ранее адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в России, находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, тюрьма, политзаключенные
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