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Стало известно, что Путин предложил Трампу по вопросу ядерного оружия

08.08.2018 10:18
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Стало известно, что Путин предложил Трампу по вопросу ядерного оружия

Президент России Владимир Путин во время саммита в Хельсинки предложил президенту США Дональду Трампу еще на пять лет продлить договор об ограничении ядерных арсеналов.

Politico со ссылкой на документ, переданный Путиным Трампу, сообщает, что в документе изложен ряд предложений по взаимному разоружению. Источником утечки документа является российская сторона. В данном документе указывается, что Россия готова на пять лет продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях, который ограничивает размер ядерных арсеналов.

Также, Путин предложил Трампу заключить новое соглашение об ограничении размещения оружия в космосе. Кроме того, российская сторона выступает за создание механизма консультаций с участием министров обороны и иностранных дел обеих стран.

В свою очередь, Белый дом отказался подтвердить или опровергнуть подлинность документа.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, ядерное оружие, Дональд Трамп
 
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