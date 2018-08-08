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Стало известно, что Путин предложил Трампу по вопросу ядерного оружия
Президент России Владимир Путин во время саммита в Хельсинки предложил президенту США Дональду Трампу еще на пять лет продлить договор об ограничении ядерных арсеналов.
Politico со ссылкой на документ, переданный Путиным Трампу, сообщает, что в документе изложен ряд предложений по взаимному разоружению. Источником утечки документа является российская сторона. В данном документе указывается, что Россия готова на пять лет продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях, который ограничивает размер ядерных арсеналов.
Также, Путин предложил Трампу заключить новое соглашение об ограничении размещения оружия в космосе. Кроме того, российская сторона выступает за создание механизма консультаций с участием министров обороны и иностранных дел обеих стран.
В свою очередь, Белый дом отказался подтвердить или опровергнуть подлинность документа.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, ядерное оружие, Дональд Трамп
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