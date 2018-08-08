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Трамп готовится провести вторую встречу с Ким Чен Ыном
08.08.2018 07:10
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болто заявил, госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в КНДР, чтобы встретиться с лидером страны Ким Чен Ыном.
Болтон уточнил: "Нам нужна не риторика. Нам нужна работа Северной Кореи по денуклеаризации".
По его словам, Северная Корея не предприняла необходимые шаги для денуклеаризации. Болтон добавил Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном в любое время.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, Ким Чен Ын, встреча, Дональд Трамп
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