В Кении свинья родила человекоподобного поросенка. ВИДЕО

08.08.2018 15:05

Западные СМИ массово пишут о рождении человекоподобной свиньи. Инцидент произошел в Кении, на ферме в городе Муранги.

У обычной свиньи на свет появился детеныш с чертами поросенка и младенца одновременно. От свиньи созданию достались лишь клыки и пятак. Согласно комментарию фермеру, особь относится к мужскому полу.

Пользователи сети по-разному восприняли новость. Кто-то проявил незаурядный интерес, а кто-то – полное недоверие. Скептики уверены, что на фото приведена мастерски созданная силиконовая кукла. Не стоит забывать, что ни одно животное не может родить детеныша с генами человека. Правдивая эта история либо сущий вымысел – решать только вам.

Источник: https://from-ua.com