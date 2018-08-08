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В Китае ребенок выпал с 17-го этажа и не получил травм

08.08.2018 13:00
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В Китае ребенок выпал с 17-го этажа и не получил травм

Падение смягчили ветви кустарников.

2-летняя китайская «супердевочка», как ее уже успели прозвать местные журналисты, упала с 17-го этажа многоквартирного дома и не сломала себе даже пальца. Маленькую жительницу городского округа Чанчжоу в провинции Цзянсу можно считать одним из наиболее везучих людей на Земле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Сообщается, что ребенок был оставлен родителями вместе с бабушкой, которая отлучилась в магазин, закрыв спящую внучку одну в квартире. Девочка вскоре проснулась и, не обнаружив рядом родственницы, забеспокоилась. Она вскарабкалась по мебели на окно, чтобы проверить, не видно ли бабушки на улице. В определенный момент наша героиня утратила равновесие и свалилась вниз, рухнув на зеленые насаждения.

По словам очевидцев столь жуткой сцены, юная китаянка сразу же вскочила на ноги, заплакала и побежала обратно домой. Соседи незамедлительно вызвали скорую, и малышку через некоторое время забрали в госпиталь. Врачи были поражены тем, что девочка не получила никаких тяжелых повреждений, отделавшись лишь синяками, ссадинами и ушибами. Ребенка отпустили домой вместе с бабушкой и родителями сразу после осмотра.

Считается, что падение девочки значительно смягчили ветви деревьев и кустарников. Кроме того, помогло то, что накануне прошел дождь, и земля была мягкой от влаги. Тем не менее, нельзя не отметить, что падение с 17-го этажа без каких-либо серьезных последствий все равно является настоящим чудом.

Не случайно, в Сети интернет посчитали, что у девочки отличный ангел хранитель, а падение было дано ей лишь для получения какого-то жизненного опыта…



Теги: Донбасс, ребенок, Китай
 
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