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Воруют даже туалетную бумагу. Появились грустное фото из Крыма
09.08.2018 15:20
Руководство ТРЦ «Конфетти» в оккупированной Ялте на дверях уборных расклеивает объявления с информацией о регулярных кражах туалетной бумаги.
Фото такого объявления опубликовано на Twitter странице RoksolanaToday&Крым, передает: donpress.com.
Под данным снимком пользователи пишут:
«Надо было пойти до конца и, чтоб названию соответствовать, поставить рядом с унитазами по ящику с конфетти. Зачерпнул жменю — и пользуйся. А ящик прибить к полу, чтобы не уперли», «ну если есть туалеты, пусть даже с дыркой в полу — значить пока есть еще что кушать.?».
Теги: Донбасс, Крым, Ялта, туалет, туалетная бумага, объявление, оккупация, воровство, соцсети, кражи
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