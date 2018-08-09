Воруют даже туалетную бумагу. Появились грустное фото из Крыма

09.08.2018 15:20

Руководство ТРЦ «Конфетти» в оккупированной Ялте на дверях уборных расклеивает объявления с информацией о регулярных кражах туалетной бумаги.

Фото такого объявления опубликовано на Twitter странице RoksolanaToday&Крым, передает: donpress.com.

Под данным снимком пользователи пишут:

«Надо было пойти до конца и, чтоб названию соответствовать, поставить рядом с унитазами по ящику с конфетти. Зачерпнул жменю — и пользуйся. А ящик прибить к полу, чтобы не уперли», «ну если есть туалеты, пусть даже с дыркой в полу — значить пока есть еще что кушать.?».