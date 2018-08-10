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Беларусь в опасности: Путин пошел по "украинскому сценарию"
Президент РФ Владимир Путин 9 августа нанес по Беларуси несколько сокрушительных экономических ударов. О проблемах Беларуси рассказал влиятельный telegram-канал "Незыгарь", передает "Диалог.UA".
По данным блогера, Кремль заморозил предоставление Минску кредитов, а также грозится ограничить беспошлинные поставки нефти и сжиженного газа в страну уже осенью - зимой нынешнего года. Объяснялась такая мера экономией российского бюджета. Информацию подтвердил telegram-канал "Беларусь головного мозга".
По их данным, Кремль уже успел заблокировать перечисление сразу 2 траншей кредитных средств от кремлевского Евразийского фонда стабилизации и развития. "В июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму “перетаможки”, а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 году Беларуси госкредита до $1 миллиарда", - сообщил telegram-канал, уточнив, что РФ еще и требует от президента Александра Лукашенко компенсации за поставленные ранее нефтепродукты.
Важно отметить, что удар Путин нанес аккурат перед личной встречей с Лукашенко в Сочи, на которой, согласно слухам, он будет просить белорусского лидера "уйти на покой". Не исключено, что вышеназванные меры - это аргументы, которые должны убедить Лукашенко это сделать. Ранее Кремль уже заблокировал белорусскую границу.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Беларусь, кредит
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