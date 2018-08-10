Найдено загадочное захоронение древнейшей цивилизации

10.08.2018 22:12

Для майя это была пещера предков.



Мексиканские археологи обнаружили три скелета представителей цивилизации майя в одной из пещер штата Тобаско.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на SkyNews.



Самой интересной находкой телеканал назвал вытянутый череп человека, жившего примерно семь тысяч лет назад. Возраст двух других скелетов оценивают в четыре тысячи лет.



По мнению экспертов, останки относятся к тому периоду, когда люди только переходили от охоты к малоподвижному образу жизни.



Археолог Альберто Мартос отметил, что в древности пещера, в которой нашли останки использовалась для ритуалов или в качестве кладбища.



«Для майя это была пещера предков», — заявил он.



Зарождение цивилизации майя, прославившейся благодаря своей письменности, архитектуре, математической и астрономической системам, относят к 2000 году до нашей эры — 250 году нашей эры.



В 900-х годах нашей эры произошел массовый исход из городов майя, до сих пор остающийся загадкой для ученых. По разным версиям, это могло произойти в результате перенаселения, военного конфликта или крупного экологического происшествия, например, экстремальной засухи.