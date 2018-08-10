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Новый приговор нефти: аналитики Уолл-стрит резко изменили прогнозы
Банковские аналитики Уолл-стрит ухудшили прогнозы цен на нефть третий месяц подряд, сомневаясь в сохранении тенденции к сокращению запасов топлива в мире. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного исследования The Wall Street Journal, передает НВ со ссылкой на агентство Интерфакс-Украина.
В последние недели резервы нефти, которые оказывали негативное давление на цены в течение трех лет, начали уменьшаться по мере роста спроса в США и снижения добычи странами ОПЕК+. Однако некоторые аналитики полагают, что такая ситуация может смениться на противоположную позднее в 2018 году, поскольку Штаты продолжают наращивать производство.
Пятнадцать представителей инвестиционных банков, участвовавших в проводившемся в конце июля опросе, ожидают, что марка Brent будет в среднем стоить $53 за баррель в текущем году, WTI - $51 за баррель. Относительно июньских оценок первый прогноз снизился на $2, второй - на $1.
Кроме того, эксперты ухудшили ожидания на 2019 год. Теперь они прогнозируют среднюю цену Brent на уровне $55 за баррель против ожидавшихся в июне $57 за баррель. Для WTI оценка была снижена с $55 за баррель до $53.
"В ближайшей перспективе мы с осторожностью смотрим на цены, особенно в сентябре и октябре, когда спрос на нефть и нефтепродукты становится "медвежьим" в связи с сезонным фактором", - сообщается в отчете главного нефтяного аналитика Societe Generale Майкла Уиттнера.
Традиционно рост спроса приходится на летние месяцы из-за сезона активного вождения, в то время как осенью он сокращается, что оказывает давление на цены.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:08 по Киеву подешевели на $0,54 - до $71,68 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,7% - до $66,34 за баррель.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, экономика, Донбасс, нефть, прогноз, аналитика
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