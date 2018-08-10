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Обвал российского рынка: В Кремле заговорили о войне с США
Вероятное усиление в дальнейшем экономических ограничений против России в Москве будут оценивать в качестве объявления экономической войны. Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава российского правительства Дмитрий Медведев.
При этом он отметил, что Кремлю придется отвечать экономическими, политическими или иными методами.
«Мне бы не хотелось комментировать разговоры о будущих санкциях, но могу сказать одно: если последует что-то на подобии запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет расценивать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и другими методами. Этот факт наши американские друзья должны понимать», - сказал российский премьер.
Теги: Россия, США, Донбасс, война, рынок
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