Обвал российского рынка: В Кремле заговорили о войне с США

10.08.2018 12:02

Вероятное усиление в дальнейшем экономических ограничений против России в Москве будут оценивать в качестве объявления экономической войны. Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

При этом он отметил, что Кремлю придется отвечать экономическими, политическими или иными методами.

«Мне бы не хотелось комментировать разговоры о будущих санкциях, но могу сказать одно: если последует что-то на подобии запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет расценивать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и другими методами. Этот факт наши американские друзья должны понимать», - сказал российский премьер.