Стало известно, как Кремль отреагировал на новые санкции США

10.08.2018 21:02

Новые ограничительные меры США в отношении РФ, связанные с отравлением Скрипалей, в Москве назвали «полностью нелегитимными». Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Вопрос санкций Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России.



«Затрагивалась также тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права», — заявил Песков.

Источник: https://donpress.com