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Забастовка пилотов авиакомпании Ryanair: отменены сотни рейсов
Пилоты ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair начали забастовку, крупнейшую за всю историю компании. Об этом сообщает DW.
Забастовка в Германии началась сегодня, 10 августа, в 3:01 и продлится до 2:59 11 августа. Об этом сообщил изданию представитель немецкого профсоюза пилотов Мартин Лохер.
Требования пилотов — повышение заработной платы и улучшение условий труда.
В связи с забастовкой были отменены 250 рейсов в/из Германии. В общей сложности будет отменено 400 из 2400 европейских рейсов. При этом пострадали планы 55 тысяч пассажиров. Авиакомпания предложила им возврат средств или перебронирование на другое время.
Присоединиться к забастовке планировали пилоты компании из Бельгии, Ирландии, Швеции и Нидерландов. В Нидерландах суд выдал пилотам разрешение на забастовку.
В Ryanair назвали забастовку «неоправданной» и заверили, что несмотря на это почти 2000 из запланированных в Европе рейсов будут осуществлены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, авиакомпания, забастовка, пилот, отмена
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