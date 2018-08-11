Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Лавров категорически не принимает жесткие санкции США против России

11.08.2018 15:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лавров категорически не принимает жесткие санкции США против России

Россия жалуется на «категорическое неприятие» введения санкций против нее. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, беседуя по телефону с Государственным секретарем США Майком Помпео.

В ходе разговора обсуждался ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии.

Лавров высказал свое категорическое неприятие недавно объявленным Вашингтоном новым санкциям. Он подчеркнул, что якобы ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери «не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений».

 Источник : https://donpress. 
 


Теги: Россия, США, Донбасс, санкции, Лавров
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх