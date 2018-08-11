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Мелкий воришка: муравей пытался стащить бриллиант из ювелирного магазина
11.08.2018 09:57
Видео разместили на YouTube. Ролик набрал 800 тысяч просмотров.
«Тренирую муравьев. Дорого», «А где их муравейник, адресок не подскажете?», «Даже у муравьев самки мужиков до цугундера доводят», — так комментировали ролик зрители.
«В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Неизвестный в костюме муравья в течении нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень. Я обратится за комментариями к студии „Marvel“ (Marvel Studios — американская киностудия, снявшая фильм „Человек-муравей“ — DonPress), но не получил от них опровержения причастности к данному происшествию», — прокомментировал видео блогер Павел Мутасов.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, Италия, магазин, бриллиант, муравей
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