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Меркель призывает ЕС бороться с потоком беженцев вместе
Германия напомнила, что остальные страны Евросоюза не смогут уклониться от поиска решения этой проблемы.
Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала страны Европейского союза сплоченно отвечать современным вызовам, которые предстали перед Европой.
"Страны ЕС могут отвечать на вызовы только совместно", – заявила она на совместной пресс-конференции со своим испанским коллегой Педро Санчесом 11 августа.
Лидер правительства ФРГ отметила некоторые проблемы, которые она имеет в виду: климат, свободную торговлю и миграционный кризис.
"Рада отметить, что Германия и Испания придерживаются общего подхода в противодействии нелегальной миграции", – сказала она.
На этой неделе Мадрид согласился принимать обратно мигрантов, которые изначально были зарегистрированы в Испании.
Меркель констатировала, что "ни один член Евросоюза "не может уклоняться от поиска решения этой задачи".
Касательно противодействия потоку беженцев канцлер констатировала необходимость развивать отношения с Африкой, откуда они прибывают.
"Мы должны говорить с Африкой, а не об Африке", – добавила немецкий лидер.
Ангела Меркель призвала создать такую ситуацию, как с Турцией, с которой ЕС подписал договор о возвращении мигрантов. По ее словам, решение этого вопроса должно приносить выгоду всем сторонам.
Источник : https://www.segodnya.
Теги: Донбасс, Германия, беженцы, Меркель
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