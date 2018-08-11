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Садовник, заболевший раком, отсудил у химического концерна $289 млн

11.08.2018 18:07
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Садовник, заболевший раком, отсудил у химического концерна $289 млн

Глифосат - один из самых популярных средств от сорняков в США.

Суд в США постановил, что биотехнологическая корпорация Monsanto должна выплатить 290 млн долларов садовнику, утверждавшему, что он заболел раком из-за средства от сорняков, передаетХроника.инфо со ссылкой на ВВС.

Суд присяжных в Калифорнии постановил, что Monsanto знала, о том, что средства от сорняков Roundup и RangerPro, содержащие глифосат, опасны для здоровья, но не предупредила покупателей.

Это первое дошедшее до суда дело о глифосате как возможной причине возникновения рака.

Monsanto отрицает, что глифосат вызывает рак, и намерена обжаловать решение суда. "Присяжные ничего не поняли", - сказал вице-президент компании Скот Патритдж после заседания.

Обратившийся в суд садовник Деуэйн Джонсон - один из более чем пяти тысяч истцов, выдвинувших подобные обвинения.

Решение суда в Калифорнии, скорее всего, приведет к сотням аналогичных исков против Monsanto, которая недавно была приобретена немецким химико-фармацевтическим конгломератом Bayer.

 



Теги: Донбасс, рак, Калифорния
 
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