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В Японии разбился спасательный вертолет. Погибли 9 человек
11.08.2018 08:53
Спастельный вертолет потерпел крушение в горах Японии в центральной префектуре Гумма. Об этом сообщает издание Kyodo.
На борту вертолета находилось 5 пожарных и 4 сотрудника по борьбе со стихийными бедствиями (в их числе пилот). Связь с ними была утрачена в районе действующего вулкана Кусацу-Сиране.
Экипаж должен был осмотреть с воздуха состояние горных троп для альпинистов на границе префектур Гумма и Нагано. Открытие троп было запланировано на эти выходные.
Представители власти подтвердили, что спасательный вертолет разбился в районе главной горной вершины государства. Следы крушения вертолета были обнаружены в горном лесу.
Источник : https://donpress
Теги: Донбасс, Япония, вертолет, человек
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