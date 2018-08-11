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«В Турции за такие деньги все вылижут»: россияне в шоке от отдыха и сервиса в Крыму

11.08.2018 09:35
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«В Турции за такие деньги все вылижут»: россияне в шоке от отдыха и сервиса в Крыму

Прибывшие на отдых в аннексированный Крым россияне пожаловались на плохое качество сервиса и высокие цены на полуострове. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сюжете «Радио Свобода». «Безусловно, когда была здесь Украина, цены были подешевле, а теперь цены дороже, чем в Москве… И сервис, конечно, хромает», – рассказал гражданин России. 

Согласно подсчетам журналистов, стоимость отдыха в Ялте в стандартном отеле равна 86 тысяч гривен за двенадцать суток. И это при том, что похожий отель в Турции обойдется гораздо дешевле — 35 тыс. гривен. «В Турции или в Египте за такие деньги мы бы шиковали. Там за эти деньги вылизывают. А здесь приезжаешь — а тебе еще и плюют», — говорит туристка.

Ранее сообщалось, что в незаконно аннексированном Крыму, в Гаспре, россиянам, приехавшим отдохнуть, неизвестные режут шины. Пост с соответствующей информацией разместила на своей странице в Facebook блогер Людмила Ремезова. 



Теги: Донбасс, Турция, отдых, россияне, шок, Крым
 
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