«В Турции за такие деньги все вылижут»: россияне в шоке от отдыха и сервиса в Крыму

11.08.2018 09:35

Прибывшие на отдых в аннексированный Крым россияне пожаловались на плохое качество сервиса и высокие цены на полуострове. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сюжете «Радио Свобода». «Безусловно, когда была здесь Украина, цены были подешевле, а теперь цены дороже, чем в Москве… И сервис, конечно, хромает», – рассказал гражданин России.



Согласно подсчетам журналистов, стоимость отдыха в Ялте в стандартном отеле равна 86 тысяч гривен за двенадцать суток. И это при том, что похожий отель в Турции обойдется гораздо дешевле — 35 тыс. гривен. «В Турции или в Египте за такие деньги мы бы шиковали. Там за эти деньги вылизывают. А здесь приезжаешь — а тебе еще и плюют», — говорит туристка.



Ранее сообщалось, что в незаконно аннексированном Крыму, в Гаспре, россиянам, приехавшим отдохнуть, неизвестные режут шины. Пост с соответствующей информацией разместила на своей странице в Facebook блогер Людмила Ремезова.