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Боевики «ЛНР» не допускаю наблюдателей СММ ОБСЕ к неконтролируемым пунктам пропуска
12.08.2018 19:38
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты не допускают наблюдателей СММ ОБСЕ во временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«В пункте пропуска на границе вблизи н. п. Северный (50 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю СММ покинуть этот район.
В пункте пропуска на границе около н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю СММ покинуть этот район, ссылаясь на решение своих «командиров»».
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, граница, ЛНР, боевики, пункты пропуска, оккупанты, СММ ОБСЕ, РФ
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