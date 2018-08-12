В Японии прошла 70-тысячная акция за вывод американских военных с острова. ВИДЕО

12.08.2018 12:31

В Японии на острове Окинава 70 тысяч человек вышли на массовую акцию протеста против американской базы.

Причиной протеста стало то, что планируется перенос авиадрома военной базы США на Окинаве в другой район префектуры. Протестующие настаивают на выводе американских военных с острова.

В начале акции люди почтили минутой молчания память губернатора префектуры Такэси Онаги, умершего 8 августа на 67 году жизни. Он стал известен благодаря многолетней борьбе за вывод военной базы США с территории острова. В частности, Онаги выступал против идеи правительства о переносе американского военного аэродрома в прибрежную часть острова.

На акции также присутствовало руководство префектуры, в том числе и.о. главы региона Киичиро Яхана. он подтвердил, что власти Окинава продолжат добиваться вывода военной базы с острова, передает zi.dn.ua.

Решение о переносе аэродрома военной базы связано с тем, что сейчас его взлетные полосы располагаются в густонаселенном районе острова. В результате этого любые авиаинциденты, происходящие в ходе эксплуатации базы, представляют угрозу местным жителям.

Так, 11 июня на авиабазе разбился истребитель ВВС США F-15. Из-за возникших неполадок пилот истребителя катапультировался, после чего неуправляемый самолет разбился к югу от города Наха.