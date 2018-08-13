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Американские корабли с ракетными установками уже в Черном море
Вчера, 12 августа, в акваторию Черного моря прибыл американский эсминец, оснащенный единой системой ПРО. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США, передает "Диалог.UA".
Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал политиков не допустить военного конфликта в Черном море. США показали всему миру свою приверженность НАТО и принципам мирового порядка.
В акваторию Черного моря прибыл ракетный эсминец Carney (DDG 64), который призван для стабилизации напряженности в регионе. Корабль прибыл в регион для прохождения учений под названием "Атлантическое решение".
Также корабль обязан провести ряд задач, которые может выполнить только он. На корабле располагается 96 типов установок для самых различных типов ракет. Корабль также оснащен единой системой ПРО "Иджис".
Источник: www.dialog.ua
Теги: США, Донбасс, ракеты, Черное море, корабли
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