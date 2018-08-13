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Анджелину Джоли экстренно госпитализировали в психиатрическую клинику
13.08.2018 12:49
Известную голливудскую актрису и бывшую супругу популярного актера Брэда Питта Анджелина Джоли экстренно госпитализирована в психиатрическую клинику.
Известно, что Джоли тяжело дается бракоразводный процесс с Брэдом Питтом и из-за нервного срыва звезду экстренно отвезли в психиатрическую клинику. По данным американских СМИ лечебница занимается лечением анорексии и булимии.
По предварительным данным, на лечение у Анджелины уйдут несколько недель. После чего она сразу же вернется на съемочную площадку фильма «Малефисента».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Анджелина Джоли, госпитализация, психиатрическая лечебница
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