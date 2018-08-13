Анджелину Джоли экстренно госпитализировали в психиатрическую клинику

13.08.2018 12:49

Известную голливудскую актрису и бывшую супругу популярного актера Брэда Питта Анджелина Джоли экстренно госпитализирована в психиатрическую клинику.

Известно, что Джоли тяжело дается бракоразводный процесс с Брэдом Питтом и из-за нервного срыва звезду экстренно отвезли в психиатрическую клинику. По данным американских СМИ лечебница занимается лечением анорексии и булимии.

По предварительным данным, на лечение у Анджелины уйдут несколько недель. После чего она сразу же вернется на съемочную площадку фильма «Малефисента».

Источник: https://donpress.com