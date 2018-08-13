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«Кинохудожник умирает»: мировые деятели культуры обратились к РФ по делу Сенцова
К российским властям обратились более 100 кинематографистов и других деятелей культуры разных стран с призывом немедленно освободить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова.
Отмечается, что данный призыв поддержали — выдающийся французский режиссер Жан-Люк Годар, британский кинорежиссер Кен Лоуч, немецкий режиссер и сценаристка Маргарете фон Тротта (Margarethe von Trotta), канадский кинорежиссер и сценарист Дэвид Кроненберг, французский режиссер Мишель Хазанавичуса, Министерка культуры Франции Франсуаз Ниссен.
В своем заявление они отметили: «Кинохудожник сегодня умирает, потому что он диссидент». При этом люди подчеркивают, что Россия судом и заключением Сенцова нарушила «международное право и основополагающие принципы справедливости», преследуя человека за политические убеждения и свободное выражение позиции. Также, в призыве сказано: «Ничего не делать — значит дать Олегу Сенцов умереть».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, тюрьма, плен, политзаключенные
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