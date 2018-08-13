Озеро или море: Каспий поделили между собой 5 стран

13.08.2018 08:45

Пять прикаспийских стран после двух десятилетий раздора решили прекратить споры о статусе Каспийского моря — крупнейшего в мире замкнутого водоема. Это упростит поиск, добычу и транспортировку нефти и газа в регионе, которому прочили славу второго Персидского залива, передает BBC.

Свои подписи под конвенцией на торжественной церемонии по окончании пятого Каспийского саммита поставили президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Рухани.

Основная ее идея: статус Каспия больше не является предметом спора между пятью странами, общие принципы раздела моря-озера определены, и отныне конфликты между соседями будут предметом двусторонних, а не пятисторонних договоренностей.



Каспий делили с тех пор, как развалился СССР. Иран хотел перекроить границы по озерному принципу — все поделить поровну. Остальные настаивали на морском праве: каждому по прибрежному сектору шириной в пару десятков километров, а остальное — общее. В итоге договорились фактически считать дно морем, а толщу воды — озером.

Источник: https://zi.dn.ua