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Роналдо был госпитализирован во время отдыха на Ибице

13.08.2018 18:37
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Роналдо был госпитализирован во время отдыха на Ибице

Хорошо известный во всем мире бывший футболист, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо по кличке Зубастик был госпитализирован на Ибице с диагнозом «пневмония».

Об этом сообщает Diario De Ibiza.

Сам игрок настроен оптимистично и надеется, что его выпишут в ближайшее время.

«Друзья, у меня был диагностирован сильный грипп на Ибице, но у меня все в порядке. Я вскоре выпишусь и вернусь домой. Спасибо всем за вашу любовь и ваши сообщения!» – поблагодарил своих почитателей за сочувствие и поддержку Роналдо.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, футбол, госпитализация, Роналдо, Ибица
 
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