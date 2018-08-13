Свершилось: крымская «няша» Поклонская вышла замуж

13.08.2018 17:43

Кремлевские средства массовой информации пестрят новостями о том, что депутат признанной незаконной в Украине российской Госдумы и экс- «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская вышла замуж.

Как передает replyua.net, супругом 38 – летней «няши» стал 47-летний политик из России, глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.



Свадебное торжество было проведено в оккупированном Крыму, на родине Поклонской, сообщает Daily Storm. Присутствовавшие на свадьбе гости заявили, что она была «скромная, хотя со вкусом». Что касается самой «няши» Поклонской, она отказывается от каких-либо комментариев личной жизни.



Примечательно, что не так давно Наталья Поклонская угодила в скандал в России: она не пришла на заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, хотя сама ее и возглавляет, ответив своим коллегам, ранее объявившим ей бойкот.