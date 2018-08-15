Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Названы условия для освобождения Сенцова

15.08.2018 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названы условия для освобождения Сенцова

В Администрации президента России озвучили главное условие помилования политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова — он должен лично обратиться с этой просьбой к российскому лидеру Владимиру Путину.

В ответ на прошение его матери, в Кремле отметили: «Вместе с тем объясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации… процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в которой он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание».

Там добавили, что когда Сенцов напишет ходатайство о помиловании, его направят на рассмотрение в соответствующую комиссию, а окончательное решение примет именно президент России.

В свою очередь сестра Сенцова Наталья Каплан назвала данный ответ отказом от освобождения ее брата. Она сообщила: «Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа. Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что просьба матери не сработало».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, помилование, освобождение, политзаключенные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх