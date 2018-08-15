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Названы условия для освобождения Сенцова
В Администрации президента России озвучили главное условие помилования политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова — он должен лично обратиться с этой просьбой к российскому лидеру Владимиру Путину.
В ответ на прошение его матери, в Кремле отметили: «Вместе с тем объясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации… процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в которой он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание».
Там добавили, что когда Сенцов напишет ходатайство о помиловании, его направят на рассмотрение в соответствующую комиссию, а окончательное решение примет именно президент России.
В свою очередь сестра Сенцова Наталья Каплан назвала данный ответ отказом от освобождения ее брата. Она сообщила: «Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа. Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что просьба матери не сработало».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, помилование, освобождение, политзаключенные
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