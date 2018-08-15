Продолжает лгать: в Сети опубликовали разоблачающее видео со "свадьбы" Поклонской

15.08.2018 20:10

Экс-прокурорша аннексированного Крыма стала жертвой фейковых новостей о свей женитьбе. Но что еще более вероятно - их инициатором.

Новость о том, что Наталья Поклонская вышла замуж, да еще и за чиновника Ивана Соловьева, подняла немало шума. СМИ то и дело начали публиковать новости о "скромном торжестве", состоявшемся в Крыму.

Но некоторое время спустя выяснилось, что эти новости - фейковые, сообщает "Диалог.UA". На фото, которое было якобы сделано на свадьбе Поклонской, просто коряво "прифотошопили" Соловьева. Дальше больше - издание Daily Storm опубликовало в YouTube видео "со свадьбы".

На нем новоиспеченный муж экс-прокурора сидит и общается со своим другом. А в зале якобы выплясывает под песни Ротару сама Поклонская. Судя по качеству видео и обстоятельствам съемки, сказать, что оно действительно причастно к бракосочетанию депутата Госдумы. Вполне вероятно, что это какое-то архивное видео, где просто присутствует Соловьев.







Источник: www.dialog.ua