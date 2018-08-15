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Северная Корея остановила выдачу туристических виз
Северная Корея приостановила обработку текущих заявок на визы для иностранных туристов.
Об этом сегодня сообщил сайт AFP cо ссылкой на туроператора Koryo Tours.
Отмечается, что популярный среди западных туристов, желающих посетить КНДР, туроператор сообщил о соответствующем «указании сверху».
Вероятнее всего, что Северная Корея прекратила обработку туристических виз для иностранцев в преддверии юбилейной годовщины (образования республики – ред.), которое состоится в следующем месяце.
Известно, что заявки будут заморожены до 9 сентября – 70-й годовщины со дня образования КНДР.
Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея договорились о месте и дате проведения следующего саммита своих лидеров – Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Известно, что 14 июня делегации Южной Кореи и КНДР заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Северная Корея, виза, туристы
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