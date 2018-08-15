В Москве скончался известный детский писатель Эдуард Успенский

15.08.2018 11:02

Вчера вечером на 81 году жизни в Москве скончался известный детский писатель, драматург и телеведущий Эдуард Успенский.

Успенский известен по таким популярным произведениям, как «Каникулы в Простоквашино», «Крокодил Гена» и многим другим.

Информацию о смерти Успенского подтвердили его супруга и дочь. Также, сообщается, что он ушел из жизни в своей квартире в Москве.

Успенский длительное время болел раком и в последнее время стал очень слаб.

Источник: https://donpress.com