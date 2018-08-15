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В США вернулась смертельная болезнь 18 века
Американские медики в последние несколько лет зафиксировали несколько десятков случаев заболевания цингой.
Это заболевание вызывается нехваткой в организме витамина C и проявляется в проблемах с волосами и зубами, сообщает Science Alert.
Недавно житель города Спрингфилд в Массачусетсе Сонни Лопес обратился к врачу с жалобами на кровоточащие десны и разрушающиеся зубы. Его также беспокоили выпадение волос и постоянное чувство усталости. Мужчине поставили диагноз «цинга» и это оказался не первый такой случай в Спрингфилде.
«Мы поставили наш первый диагноз такого рода около пяти-шести лет назад. Ситуация с тем пациентом была довольно драматичной, у него были проблемы с психическим здоровьем, этот человек соглашался есть только хлеб и сыр. Между тем случаем и сегодняшним днем мы поставили 20-30 диагнозов "цинга"», - рассказал медик Эрик Черчилль из клиники в Спрингфилде, штат Массачусетс.
Черчилль и его команда в настоящее время работают над исследовательским проектом по изучению цинги в городской среде.
«Многие люди, которые испытывают трудности с получением пищи, склонны приобретать продукты с высоким содержанием жира, высокой калорийностью. Если у вас ограниченный бюджет на питание, вы выбираете еду, которая удовлетворит вас больше, чем фрукты и овощи», - объясняет Черчилль.
Америанские медики подчеркивают, что получение достаточного количества витаминов в пище - это не то же самое, что просто достаточное количество еды. Фактически, многие из пациентов с цингой, с которыми работал Эрик Черчилль, имеют избыточный вес или даже ожирение.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: США, Донбасс, здоровье, болезни
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