Китай может отрабатывать удары по целям в США — Пентагон

В США считают, что китайская армия в ходе военных учений отрабатывает удары по военным базам, находящимся в Тихом океане. Ведь в последние годы все чаще проводятся учения с бомбардировщиками. Такое заявление было сделано в докладе Пентагона о Вооруженных силах Китая.



«За последние три года армия Китая расширила надводные операции своих бомбардировщиков, получая опыт на сложных морских участках, и, вероятно, тренируется для нанесения ударов по США и ее союзникам», – говорится в документе.



В докладе указывается, что китайская армия активно наращивает мощь для того, чтобы поражать максимально удаленные цели. В Пентагоне считают, что таким образом происходит отработка ударов по тихоокеанским базам США. В частности, речь идет об острове Гуам. Поэтому на данный момент был поднят вопрос о дополнительной защите от Китая.