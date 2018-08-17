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Космическая катастрофа близко: через четыре года обломки кометы Энке столкнутся с Землей - ученые
В 2022 году человечество может оказаться на грани смертельной катастрофы.
Исследователи предупреждают, что наша планета может столкнуться с небесными телами, похожими на астероиды. СМИ сообщили, что Земле угрожают обломки кометы Энке, информирует "Диалог.UA" со ссылкой на changeua. Два метеорных потока Тауриды, которые впервые зафиксировали в XIX веке, ежегодно наблюдаются осенью учеными. Астрономы отмечают, что у них активность низкая – в среднем семь метеоров за 60 минут.
Однако недавно ученые обнаружили новый поток обломков, орбита которого пересекает орбиту Голубой планеты. Это астероиды 2005 UR и 2015 TX24 размером около 300 метров. Последний раз они приближались к земному шару зимой три года назад.
Служители науки предполагают, что за ними могут объявиться и другие находки. Ранее проповедник рассказал о библейских предвестниках конца света - багровых водах. Как сообщалось, ученые встревожены сигналом с большим количеством космической энергии, который могли подать инопланетяне. Также служители науки предвещают "адскую теплицу" на планете: аномальная жара превратит земной шар в парник.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, космос, катастрофа, Земля, комета
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