Стало известно, каким «бизнесом» занимается в РФ экс-главарь «ЛНР» Плотницкий

17.08.2018 21:16

Экс- главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий на данный момент проживает в Воронеже, где ведет переговоры с российскими бизнесменами.

Журналист Иван Жеведь на своей странице в соцсети пишет: «Появилась информация о судьбе Игоря Плотницкого. Говорят, он сейчас в Воронеже. Ведет переговоры с российским бизнесменами.

Пытается сельскохозяйственные участки в „ЛНР“ сдать в аренду, российским сельхозпроизводителям, под с/х обработку.

Посмотрим что из этого выйдет. Или скорей всего просто развод воронежских бизнесменов). Сомневаюсь что у Игоря Венедиктовича осталось влияние в Луганске…».

Источник: https://donpress.com