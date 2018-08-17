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Стало известно, каким «бизнесом» занимается в РФ экс-главарь «ЛНР» Плотницкий

17.08.2018 21:16
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Стало известно, каким «бизнесом» занимается в РФ экс-главарь «ЛНР» Плотницкий

Экс- главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий на данный момент проживает в Воронеже, где ведет переговоры с российскими бизнесменами.

Журналист Иван Жеведь на своей странице в соцсети пишет: «Появилась информация о судьбе Игоря Плотницкого. Говорят, он сейчас в Воронеже. Ведет переговоры с российским бизнесменами.
Пытается сельскохозяйственные участки в „ЛНР“ сдать в аренду, российским сельхозпроизводителям, под с/х обработку.
Посмотрим что из этого выйдет. Или скорей всего просто развод воронежских бизнесменов). Сомневаюсь что у Игоря Венедиктовича осталось влияние в Луганске…».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Воронеж, ЛНР, Плотницкий
 
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