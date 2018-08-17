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Военные самолеты США уже возле границ РФ в боевой готовности
Учебный бой состоялся в норвежском небе в рамках учений, связанных с возможной российской агрессией. Кадры боя были опубликованы на YouTube, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что американских пехотинцев на границе с Россией станет больше: Норвегия попросила увеличить количество военных на своей территории. В учебном бою сошлись истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. С каждой стороны было по два военных корабля. За бортом F-35 Lightning II выступали норвежцы, а Raptor - военные из США.
Условный бой получился весьма красочным, однако победитель так и не был назван. F-22 Raptor, по словам представителей США, появляются в Европе все чаще из-за угроз со стороны РФ. В ближайшее время будет размешено более 13 истребителей, стоимость каждого составляет более 400 млн долларов. Также в Европе появится 52 самолета F-35 Lightning II, стоимость которых 100 млн долларов.
Теги: Россия, США, Донбасс, самолеты, военные учения
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