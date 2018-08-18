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"Россия очень помогла Сирии", - наемник из Хамы убивает на Донбассе украинцев и "спасает" "ЛНР" от США. ВИДЕО

18.08.2018 08:46
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"Россия очень помогла Сирии", - наемник из Хамы убивает на Донбассе украинцев и "спасает" "ЛНР" от США. ВИДЕО

Боевик Рами Ванус женился на луганчанке в 2012 году, он приехал в Украину из сирийского города Хама. В ряды луганских карателей вступил в самом начале оккупации Донбасса, чтобы "спасать" "русских братьев" от насаждаемой США западной демократии, передает "Диалог.UA".

Оккупант, фрагмент интервью с которым распространила фейковая "милиция" "ЛНР", заявил, что очень любит Россию, забыв при этом сколько РФ принесла горя и смертей в его родную страну. "Люблю русских людей, нам Россия очень помогла. Мы дружим с Россией больше 60 лет, я люблю россиян", - сказал Ванус. Террорист воевал под Желобком, в районе Фрунзе.

Он восторгается диктатором Асадом заявляя, что тот задержал много "игиловцев" и "спас" Сирию от тех, кто отрезает людям головы. Откровения боевика высмеяли в Сети, пользователи заявили, что Кремль в своей пропаганде перешел уже все мыслимые и немыслимые рамки.



Теги: Россия, США, Донбасс, Луганск, боевик, Сирия, наемник, ЛНР, РФ
 
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