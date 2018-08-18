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В России прощаются с создателем Чебурашки. ВИДЕО
18.08.2018 18:12
В столице России, Москве, проходит церемония прощания с известным писателем Эдуардом Успенским, ушедшим из жизни во вторник, 14 августа.
Церемония транслируется на Youtube канале Life, передает apostrophe.ua.
В 11:00 в Большом зале Центрального дома литераторов началась церемония прощания с писателем Эдуардом Успенским. После завершения церемонии Успенский будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Эдуард Успенский был автором таких известных произведений, как "Каникулы в Простоквашино", "Крокодил Гена" и многих других. Он умер ночью 14 августа в своем доме в Москве. Ему было 80 лет, и последние годы жизни писатель страдал онкологическим заболеванием желудка.
Теги: Россия, Донбасс, Москва, похороны, Эдуард Успенский, прощание, Чебурашка, церемония
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