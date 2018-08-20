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Мэрлин Мэнсон потерял сознание во время концерта
20.08.2018 20:15
Известный американский шок-рокер Мэрлин Мэнсон во время выступления в Хьюстоне, штат Техас потерял сознание.
По информации, Мэнсон исполнял кавер на песню Sweet Dreams Are Made Of This группы The Eurythmics и ему стало плохо. Отмечается, что он упал прямо на сцене, из-за чего концерт пришлось прервать. СМИ сообщают, что незадолго до того, как потерять сознание, Мэнсон говорил, что «отравился жарой».
В своем Твиттере Мэнсон написал:. «Спасибо за понимание, Хьюстон. В результате я оказался у врача, но сделал все что мог, и вы, ребята, были изумительны».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, концерт, певец
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