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Отставка Медведва: Журналисты прогнозируют смену премьера в РФ
20.08.2018 17:47
Российские СМИ, ссылаясь на источники в российском правительстве отмечают, что Сергей Кириенко усиливает свои позиции в АП. Он также усилил противостояние со спикером российской Думы Вячеславом Володиным, выступая против «Единой России» и премьера Медведева.
Журналисты отмечают, что следующий шаг может повлечь смену губернаторов в интересах администрации президента. Разразившийся скандал вокруг Володина, который оказался под шквалом критики за оформление на свою 82-летнюю мать бизнеса и роскошной недвижимости в центре Москвы.
Политологи однако считают, что говорить об отставке Медведева и Володина пока рано, но ошибки, которые допускает правительство последние месяцы, свидетельствуют о возможной смене власти.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Медведев, отставка
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