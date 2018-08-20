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«Северный поток-2» должен быть достроен: Песков рассказал о переговорах Путина и Меркель

20.08.2018 07:25
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«Северный поток-2» должен быть достроен: Песков рассказал о переговорах Путина и Меркель

В Кремле рассказали о чем разговаривали Ангела Меркель и Владимир Путин во время вчерашней встречи в Германии. Об этом сообщает Интерфакс.

Переговоры проходили в закрытом режиме и длились около 3 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры «основательными и подробными».

Так, обсуждалась ситуация вокруг строительства «Северного потока-2». Стороны сошлись во мнении, что это исключительно коммерческий проект и осудили попытки его политизировать. При этом еще до переговоров было заявлено, что в связи со строительством газопровода транзит газа через Украину не прекратится. Упоминались возможные санкции США против компаний, участвующих в строительстве.

«Стороны обменялись пониманием того, что проект („Северный поток-2“) должен быть завершен», — сказал Песков.

Также был затронут вопрос о ситуации на Донбассе. Участники переговоров высказали озабоченность, что процесс реализации Минских договоренностей затягивается.

Песков сообщил, что Путин и Меркель обсудили проблему с сирийскими беженцами, ядерное соглашение с Ираном и тарифную политику «некоторых стран», которая наносит ущерб международной торговле.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, Северный поток, Меркель
 
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